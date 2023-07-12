Замглавы Минпромторга: Планируется запретить покупку иностранных БПЛА для госзаказа

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До конца этого года планируется запретить покупку иностранных беспилотников для госзаказа. Об этом в ходе выставки «Иннопром-2023» сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
«По осени же до конца года введём режим запрета, ограничения, на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», – сказал эксперт.1 сентября будет представлен Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, а также станут известны требования по локализации беспилотников.
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Анастасия Чинкова