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Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявил, что европейцы устроили себе серьёзные проблемы после отказа от российского угля.
А вот российская угольная промышленность, по его словам, смогла достойно выдержать санкционное давление. Компании смогли адаптироваться к новым условиям и найти новых партнёров.
При этом, Запад уже признаё1т и то, что ошибался по поводу военных сил России, недооценивая её. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.
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«На состоянии отрасли позитивно отразился рост мировых цен. Отказавшись от российского угля, европейцы устроили себе проблемы. Их политика вызывала дефицит сырья, что привело к удорожанию энергоресурса на глобальном рынке», — пояснил в беседе с RT Мочальников.
«Мы сейчас видим заявления, что, мол, «мы недооценили русские минные поля, мы недооценили упорство и самоотверженность русских солдат, мы недооценили значение роли кустарников на передовой» и т.д. То есть это очевидное признание их собственных ошибок», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Рожин.
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Мелисса Тимофеева