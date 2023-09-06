Зампред Еврокомиссии Шефчович: Полный отказ от поставок российского газа — почти невыполнимая миссия для стран ЕС

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является «почти невыполнимой миссией» для стран Евросоюза. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.
По словам замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м., включая сжиженный природный газ (СПГ).
При этом он отметил, что если Европейский союз продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, то страны ЕС смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского СПГ.
При этом Нехаммер подчеркнул, что Австрия уже начала снижать свою зависимость от российского газа в прошлом году. Республика активно работает над расширением и диверсификацией источников газоснабжения, в частности, через Германию и Италию, чтобы обеспечить доступ к новым источникам энергии.
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«Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия»,— добавил Марош Шефчович.
«В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы <...> следим за тем, чтобы он не поступал из России»,— сказал Шефчович.Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России «неприятно с моральной точки зрения», но при этом подчеркнул, что в настоящий момент это неизбежная необходимость. Он подчеркнул, что первоочередным приоритетом является обеспечение безопасности и стабильности энергоснабжения. Нарушение этой безопасности может привести к серьезным последствиям.
При этом Нехаммер подчеркнул, что Австрия уже начала снижать свою зависимость от российского газа в прошлом году. Республика активно работает над расширением и диверсификацией источников газоснабжения, в частности, через Германию и Италию, чтобы обеспечить доступ к новым источникам энергии.
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Артем Путинцев