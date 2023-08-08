Зампред Госдумы Даванков предложил отменить ковидные ограничения на проведение митингов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») просит вице-премьера РФ Татьяну Голикову отменить коронавирусные ограничения на организацию митингов, шествий и пикетов. Об этом сообщает ТАСС.
Зампред Госдумы предлагает согласовать это с представителями регионов и управлениями Роспотребнадзора.
Даванков уточнил, что с 1 июля 2022 года введённые во время пандемии COVID-19 ограничения были сняты. Так было отменено соблюдение масочного режима, ограничение на время работы организаций общественного питания и др. А 5 мая 2023 года ВОЗ сообщила, что коронавирус больше не имеет статуса пандемии.
Одновременно с этим, указывает в прошении парламентарий, в регионах продолжает действовать режим повышенной готовности, который ограничивает проведение различных массовых мероприятий. При этом, уточняется, что ограничения сохранены только на митинги, пикеты и шествия, общественные мероприятия, такие как концерты, праздники и т.д. проводить разрешается.
В завершение вице-спикер добавил, что действующие ограничения нарушают правила, установленные Конституцией РФ, а именно права граждан на проведение публичных мероприятий.
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Даванков уточнил, что с 1 июля 2022 года введённые во время пандемии COVID-19 ограничения были сняты. Так было отменено соблюдение масочного режима, ограничение на время работы организаций общественного питания и др. А 5 мая 2023 года ВОЗ сообщила, что коронавирус больше не имеет статуса пандемии.
В завершение вице-спикер добавил, что действующие ограничения нарушают правила, установленные Конституцией РФ, а именно права граждан на проведение публичных мероприятий.
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Анастасия Чинкова