Зампред избиркома ЛНР Сумская: явка на выборы в регионе составила 72,53%

Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов
В Луганской Народной Республике завершилось голосование, ярка на выборы за три дня составила 72,53%. Об этом сообщила заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.
В настоящее время все избирательные участки закрыты, предстоит подсчёт голосов.
Ранее МИД Украины и НАТО осудили проведение выборов на новых территориях России, назвав их нелигитимными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой такое отношение украинских властей к проведению голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях говорит о безразличном отношении к мнению местного населения.
Кроме того, украинские власти произвели атаку на избирательный участок в Запорожской области. Они запустили беспилотник ночью, поэтому никто не пострадал. По мнению замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, это была попытка напугать население.
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Ранее МИД Украины и НАТО осудили проведение выборов на новых территориях России, назвав их нелигитимными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой такое отношение украинских властей к проведению голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях говорит о безразличном отношении к мнению местного населения.
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Анастасия Чинкова