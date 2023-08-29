Зампред Мособлдумы Рожнов: ДЭГ позволит избежать скопления избирателей на участках

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Дистанционное электронное голосование, которое в этом году впервые пройдёт в Московской области, будет удобно для дачников. К тому же оно позволит избежать скопления избирателей на участках незадолго до их закрытия, заявил «Радио 1» зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.
«Я взрослый человек и помню, как раньше люди, которые хотели провести выходные на дачных участках, уезжали на свои огороды, где нет возможности проголосовать очно, думали, как им успеть до 20 часов заехать на избирательный участок и исполнить свой гражданский долг. Мы помним, как к вечеру на участках собирались целые потоки. Сейчас голосование можно сделать оптимальным для каждого. Если кто-то решит 10 сентября провести вдали о места проживания и не придёт на участок, он сможет отдать свой голос дистанционно в любой из трёх дней голосования», – сказал подмосковный депутат.К тому же, по словам Рожнова, ДЭГ даст возможность проголосовать большему числу жителей Подмосковья, что сделает выборы максимально легитимными. Но главное преимущество – это удобство для жителей.
«Всё это сделано для удобства людей. Именно для этого у нас развиваются цифровые услуги. И вообще наша жизнь переходит в цифровое пространство», – заключил собеседник «Радио 1».Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателям необходимо подать заявление об участии в ДЭГ через портал госуслуг.
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями.
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Лора Луганская