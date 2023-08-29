Зампред Мособлдумы Рожнов: ДЭГ позволит избежать скопления избирателей на участках

Дистанционное электронное голосование, которое в этом году впервые пройдёт в Московской области, будет удобно для дачников. К тому же оно позволит избежать скопления избирателей на участках незадолго до их закрытия, заявил «Радио 1» зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.