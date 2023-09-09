Зампред Общественной палаты МО Юденич рассказала о нарушениях на избирательных участках

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
За сегодняшний день в правоохранительные органы не поступило ни одного заявления о нарушениях на избирательных участках Подмосковья. Об этом заявила зампред Общественной палаты Московской области, зампред Совета по правам человека при губернаторе региона Марина Юденич.
При этом, она отметила, что были зафиксированы два случая. Первый произошёл на избирательном участке в Долгопрудном. Утром, 9 сентября, наблюдатель пришёл на место проведения выборов и якобы обнаружил нарушения в печати на урне. Вместо того, чтобы подать заявление в полицию, он опубликовал пост в соцсети. Приехавшие на место члены мониторинговой группы не обнаружили никаких нарушений.
Вторая ситуация произошла в Мытищах, где якобы проголосовали два человека с московской пропиской, то есть, не имеющие права участвовать в подмосковных выборах. Также прибывшая на место мониторинговая группа опровергла эту информацию.
В итоге, по словам Юденич, заявлений в полицию за сегодняшний день не поступало, а все зафиксированные случаи нарушений оказались опровергнуты.
Кроме того, Юденич обратилась к избирателям. Она подчеркнула, что необходимо сразу подавать заявление в полицию, а не размещать посты в соцсетях или иным образом информировать граждан о том, что на участке произошло нарушение. Она отметила, что это касается как нарушений прав в отношении конкретного избирателя, так и нарушение закона уже самими избирателями.
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Вторая ситуация произошла в Мытищах, где якобы проголосовали два человека с московской пропиской, то есть, не имеющие права участвовать в подмосковных выборах. Также прибывшая на место мониторинговая группа опровергла эту информацию.
Кроме того, Юденич обратилась к избирателям. Она подчеркнула, что необходимо сразу подавать заявление в полицию, а не размещать посты в соцсетях или иным образом информировать граждан о том, что на участке произошло нарушение. Она отметила, что это касается как нарушений прав в отношении конкретного избирателя, так и нарушение закона уже самими избирателями.
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Анастасия Чинкова