Зампред ОП МО Дмитриева: Существенных нареканий по выборам не зафиксировано

Фото: Мособлизбирком
Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области (ОП МО) Татьяна Дмитриева сообщила, что никаких существенных нареканий по проведению выборов, тем более таких, которые могли бы повлиять на результат, общественными наблюдателями зафиксировано не было.
Она рассказала, что сегодня центр общественного наблюдения за выборами посетила делегация из Таиланда. Работники центра принимали представителей различных политических партий, депутатов разных уровней, членов Совета по правам человека пр президенте РФ. По словам Татьяны Дмитриевой, более 700 человек на протяжении всех трех дней следили за трансляцией в режиме реального времени.
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Александр Бойцов