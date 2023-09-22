Зампред Совфеда Косачёв: Запад намеренно искажает исторические факты

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины. Об этом сообщает агентство РИА Новости.