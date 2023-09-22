Зампред Совфеда Косачёв: Запад намеренно искажает исторические факты

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Западные политики намеренно искажают исторические факты, чтобы продвигать свою позицию. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил зампред Совфеда РФ Константин Косачёв.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в намеренном искажении исторических фактов. Фон дер Ляйен похвалила главу кабмина Японии Фумио Кисиде за помощь Украине, вспомнив о сбросе ядерной бомбы на Хиросиму и Нагасаки (семья Кисиде погибла в результате этой бомбардировки). При этом глава ЕК не уточнила, что эту трагедию для всего японского народа привнесли США. Она обвинила в этом Россию, заявив, что страна может вновь воспользоваться ядерным оружием.
Собеседник ОСН заявил, что после подобных инцидентов Россия должна свести к минимуму все дальнейшие взаимоотношения со всеми представителями западных стран, поскольку они способны на любую ложь, лишь бы подвинуть свою позицию.
При этом Косачёв утверждает, что России нет смысла объявлять протесты виновникам сложившейся ситуации, поскольку у страны с ЕК слишком натянутые отношения. Единственная возможность осудить слова фон дер Ляйен – активно обсуждать эту тему и критиковать заявления западных политиков, направленные против России.
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Собеседник ОСН заявил, что после подобных инцидентов Россия должна свести к минимуму все дальнейшие взаимоотношения со всеми представителями западных стран, поскольку они способны на любую ложь, лишь бы подвинуть свою позицию.
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Анастасия Чинкова