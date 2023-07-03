Зампредседателя Совбеза России Медведев написал статью о тектоническом разломе мира

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью, в которой рассуждает о тектоническом разломе мира и применении ядерного оружия
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью, в которой рассуждает о тектоническом разломе мира, сообщает «Российской газета».
По мнению политика, тектонический разлом между разными частями мира со временем может только усугубиться. Он заявил, что критическая фаза может длиться несколько десятков лет. Медведев также оценил вероятность наступления ядерного апокалипсиса. Он пояснил, что мир находится в противостоянии, где противник намерен уничтожить ядерную державу - Россию. Он также отметил тот факт, что ранее ядерное оружие уже было применено и никакого табу на его использование нет, что создает серьезную причину для беспокойства.
Медведев предупредил о серьезной угрозе и выразил обеспокоенность ситуацией в мире.
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По мнению политика, тектонический разлом между разными частями мира со временем может только усугубиться. Он заявил, что критическая фаза может длиться несколько десятков лет. Медведев также оценил вероятность наступления ядерного апокалипсиса. Он пояснил, что мир находится в противостоянии, где противник намерен уничтожить ядерную державу - Россию. Он также отметил тот факт, что ранее ядерное оружие уже было применено и никакого табу на его использование нет, что создает серьезную причину для беспокойства.
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Анастасия Крестьянова