Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: Молдавия хочет как можно быстрее разорвать отношения с Россией

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Власти Молдавии стремятся разорвать отношения с Россией в ближайшее время. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
По словам эксперта, западные страны принуждают Молдавию идти по антироссийскому курсу, также они проводят румынизацию страны и втягивают её в евроатлантические структуры.
Шевцов заключил, что у Молдавии сейчас одна главная цель – разорвать отношения с Россией.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Молдавии расторгла партнёрское соглашение с ФСБ России. Также президент страны Майя Санду заявляла, что страна активно готовится к вступлению в Евросоюз. Ожидается, что переговоры на эту тему пройдут уже в следующем году.
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Анастасия Чинкова