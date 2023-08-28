Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: США разрабатывают биооружие, направленное на отдельные этносы

Фото: iStock/gorodenkoff
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что разработка США биологического оружия, направленного на отдельные этнические группы, уже подтверждена. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
Он добавил, что теперь Пентагону приходится прятаться за «гражданскими» научно-исследовательскими институтами, чтобы никто не узнал об истинных целях их разработок.
Читайте также:
РИА Новости: Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия
Китай занимается разработкой нейрооружия для контроля над работой мозга
Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине
Анастасия Чинкова