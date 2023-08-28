Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: Запад давно хочет сделать из Белоруссии «вторую Украину»

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Запад уже много лет стремится сделать из Белоруссии «вторую Украину». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия поддерживают друг друга в вопросах безопасности. Если России будет угрожать опасность, Белоруссия применит все возможные виды оружия, в том числе и ядерное, для защиты дружественной страны. То же самое произойдёт и в обратной ситуации.
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Анастасия Чинкова