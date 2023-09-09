Запад готов к победе России на Украине и хочет минимизировать её последствия

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Западные страны уже понимают, что Россия одержит победу над Украиной и пытаются решить, как минимизировать последствия поражения киевского режима. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения», — рассказал Риттер в интервью Sputnik.
Он уверен, что если конфликт будет остановлен сейчас, то тогда хотя бы можно представить, какими будут границы поверженной стороны. В случае продолжения противостояния встанет вопрос о существовании Украины в нынешних рубежах.
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