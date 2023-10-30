Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт

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Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко заявил, что западная пропаганда готовится переложить ответственность на РФ в случае расширения противостояния между Израилем и ХАМАС и наступления экономического кризиса. Об этом Громыко сообщил в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада.
Громыко отметил, что действия Вашингтона привели к обострению противостояния между Израилем и Палестиной. По его мнению, из-за неосторожных политических действий ситуация может выйти из под контроля.
Громыко подчеркнул, что если в это противостояние будут втянуты другие государства, тогда не исключено повторение мирового энергетического кризиса 1973 года с ростом цен.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Громыко подчеркнул, что если в это противостояние будут втянуты другие государства, тогда не исключено повторение мирового энергетического кризиса 1973 года с ростом цен.
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Екатерина Коршунова