Запад хочет решать вопрос Украины на поле боя, заявил Лавров

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто на Западе не хочет всерьез показать понимание кризиса на Украине. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Политик отметил, что «раз они хотят решать на поле боя, значит, будет на поле боя».
Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН Сергей Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению главы МИД РФ, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.
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Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Екатерина Коршунова