Запад информирует Киев о взлёте российской стратегической авиации

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Офицер ВСУ Игнат заявил, что Запад информирует Киев о работе российской авиации
По его словам, западные союзники информируют Украину. Он отметил, что сведения о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов предоставляются партнерами на постоянной основе. Главным источником информации Игнат назвал радиотехнические войска.
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Анастасия Крестьянова