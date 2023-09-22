Запад начал сливать Зеленского по требованию США

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Вашингтон дал отмашку Польше, чтобы та начала «сливать» президента Украины Владимра Зеленского. Такое заявление сделал глава Белоруссии Александр Лукашенко, передает информагентство Sputnik Беларусь.
«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это», - пояснил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что никто не знает, чего можно ждать от «бешеных» польских политиков.
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