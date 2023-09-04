Запад назвал альтернативы зерновой сделке без участия России небезопасными

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Запад понимает, что альтернативы зерновой сделке без участия РФ небезопасны.
Об этом рассказал источник в турецкой технической делегации, которая участвует в переговорах, пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, альтернативные маршруты зернового коридора являются рискованными и затратными. Также есть понимание, что суда, которые следуют в черноморские порты Украины, потенциально могут рассмотреть как перевозящие военные грузы.
Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки. Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.
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По словам собеседника агентства, альтернативные маршруты зернового коридора являются рискованными и затратными. Также есть понимание, что суда, которые следуют в черноморские порты Украины, потенциально могут рассмотреть как перевозящие военные грузы.
«Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным», —объяснил источник.Ранее сообщалось, что ООН ждёт ответа Лаврова на предложения по возобновлению зерновой сделки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки. Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.
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Мария Фирсова