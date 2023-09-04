Запад назвал альтернативы зерновой сделке без участия России небезопасными

Министерство юстиции США прилагает усилия для того, чтобы получить разрешение на использование активов Российской Федерации на сумму более 1 миллиарда долларов, которые были подвергнуты международным санкциям, с целью их выделения в помощь Украине. Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает РИА Новости.