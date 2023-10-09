Запад не упустит шанса дискредитировать выборы в России, заявили в МИД РФ

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На Западе попытаются дискредитировать предстоящие выборы президента России, об этом заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович в ходе совещания Совфеда.
«Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовал, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать», - прокомментировал ситуацию Аскальдович.
Он также отметил, что российские власти уже начали готовиться к предстоящим провокациям.
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