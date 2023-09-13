Запад неосознанно снабдил Москву «секретным оружием» против Киева

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Запад, неосознанно, снабдил главу РФ Владимира Путина «секретным оружием» против Киева, об этом пишет Foreign Affairs.
«Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте», - прокомментировали ситуацию в издании.
Журналисты отметили, что у Киева не хватает рычагов влияния на западную публику, в то время как терпение лидеров НАТО и ЕС начинает иссякать. Чем объяснить затянувший и безуспешный конфликт – в Киеве уже не знают.
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