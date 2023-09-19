Запад перестал покрывать провокации Зеленского

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные СМИ перестали замалчивать провокации президента Украины Владимира Зеленского и покрывать его. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Напомним, речь идет о статье, в которой говорится, что удар по рынку в Константиновке нанесли украинские военнослужащие. В свою очередь, президент Украины возложил вину на российских военных и заявил, что рынок с мирными гражданами был обстрелян со стороны ВС РФ.
Читайте также:
ICG: Выступление Зеленского в ООН может привести к кризису для Украины
Кирби: Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН
Боррель обсудит возрождение зерновой сделки с генсеком ООН Гутерришем
Анастасия Крестьянова