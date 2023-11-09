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Запад предупредили о нарастающей военной мощи России

Express: Россия получит новое вооружение после выхода из ДОВСЕ
09 ноября 2023, 16:43
Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

За выходом России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) последует переоснащение российской армии большим количеством нового вооружения. Об этом в интервью Express сообщил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.
Он отметил, что Россия может значительно укрепить оснащение своей армии после разрыва договора времён Холодной войны.

Также Фрир заявил, что выход России из ДОВСЕ – это символический шаг, показывающий напряжение в отношениях страны с НАТО.


Фрир обратился к западным государствам с призывом отслеживать действия России, касаемо перевооружения, а также начать наращивать собственные расходы на оборону.

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#россия
#военная техника
#договор
#нато
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Путин пошутил про отключившийся в ходе выступления в Казахстане микрофон
09 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/Eagletail Music

Президент России Владимир Путин пошутил насчёт отключившегося во время его выступления микрофона. Эта шутка привлекла внимание журналистов кремлёвского пула в Telegram.
Выступая перед журналистами по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Путин рассказывал о поставках электроэнергии и транзите угля. После фразы «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...» речь Путина оборвалась, но уже через мгновение микрофон снова заработал.

«Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», – пошутил российский президент и добавил, что Россия действительно готова сотрудничать с Казахстаном. 

Напомним, что в четверг, 9 ноября, Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Астану, где его встретил коллега Токаев. В ходе переговоров главы государств обсудили сотрудничество между странами, а также рассмотрели региональные и международные вопросы. 

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#владимир путин
#россия
#казахстан
#сотрудничество
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Reuters сообщил о «Яхонтах» в арсенале «Хезболлы»
09 ноября 2023, 15:40

Фото: РИА Новости

Reuters пишет о получении «Хезболлой» ракет «Яхонт» из Сирии. Они способны поражать военные корабли.
Ливанская группировка «Хезболла» в своём арсенале имеет противокорабельные ракеты П-800 «Яхонт», пишет Reuters, ссылаясь на свои источники. «Хезболла» получила данные ракеты из Сирии во время войны на стороне правительственных войск.

П-800 «Яхонт» - советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты. Дальность «Яхонта» — до 300 км, скорость достигает 750 м/с. Стартовая масса примерно 3 тонны. Изготовителем ракет является производственное объединение «Стрела» из Оренбурга. Ракета применялась во время войны в Сирии и боевых действий на Украине.

Reuters обратился с запросом в Кремль, желая узнать, как «Оникс» оказался в распоряжение «Хезболлы». Дмитрий Песков на это ответил, что у этих данных нет подтверждений.
 
«Мы не знаем, правда это или нет. Во-вторых, у нас нет такой информации», —сообщил Песков.
В 2007 году РФ и Сирия подписали контракт на поставку партии «Яхонтов». В 2010 году сообщалось, что контракт находится на стадии реализации. По данным издания, «Хезболла» сформировала впечатляющий арсенал, который включает противокорабельные ракеты. Пентагон серьёзно обеспокоен этой проблеме. ​

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#сирия
#сша
#россия
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Песков сообщил о переносе визита Аббаса в Россию
Песков заявил, что визит лидера Палестины Аббаса в Россию откладывается
09 ноября 2023, 15:31

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока не понимаем насколько <...> Контакты продолжаются. Точностей пока нет», — ответил Песков журналистам.
Ранее Песков заявлял, что агрессивная позиция коллективного запада в отношении России уже давно не секрет и она неоднократно демонстрировалась недружественными государствами. Но у РФ есть военная ядерная доктрина, в которой четко все прописано и она не менялась. 

Кроме того, представитель Кремля заявлял, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на нуле и даже ниже этого нуля, но государства должны будут их восстанавливать, потому что именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. 

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Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»

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#дмитрий песков
#новости
#россия
#отношения
#рф
#палестина
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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят
09 ноября 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Мероприятие состоится в 2023 году, дата уже определена.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прямая линия и большая пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие.

«Определились. Своевременно сообщим», - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о дате проведения прямой линии.
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», - добавил Дмитрий Песков. 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры. Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. По итогам переговоров будут подписаны совместные документы.

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#владимир путин
#новости
#политика
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«Не осталось другого пути»: Слуцкий высказался о положении Украины
Слуцкий: У Киева не осталось другого пути, кроме как пойти на условия России
09 ноября 2023, 15:26

Фото: kremlin.ru

У Украины не осталось другого выхода, кроме как пойти на условия России, об этом заявил лидер партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в интервью для «РИА Новости».
«Сейчас они (киевские власти), судя по всему, не готовы к переговорам. Они хотят воевать, но у них уже не осталось другого пути, как переместиться в кабинетный формат и пойти на наши условия. Думаю, что рано или поздно возврат к переговорному процессу неминуем, равно как капитуляция тех, кого мы называем силами зла, которыми они являются», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.

По мнению политика, победа России произойдет уже очень скоро. Пока что киевский режим старается бороться, однако, совсем скоро у них просто закончатся силы. Но, как указал Слуцкий, все попытки ВСУ достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов на линии боевого соприкосновения с треском провалились.

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#победа
#режим
#всу
#украина
#сво
#россия
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Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»
09 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил о законном праве русских на государственный язык на Украине.
Комментируя слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства», специалист отметил, что русские не являются нацменьшинством в украинском государстве.

«Русские — коренной народ, русские — не меньшинство, русские имеют право на государственный язык на Украине, именно русский язык. <…> И венгры, и румыны, и поляки не раз высказывались по поводу принимаемых законов на Украине в языковой политике. Поэтому прямо в отношении них говорить не будут, но по факту ограничивать их языковые права будут стремиться», — отметил в беседе с RT Бредихин.

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#права
#русский язык
#украина
#россия
#государство
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Аналитик Ерёмина назвала слова Стефанишиной о «русском меньшинстве» деградацией
09 ноября 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства» и лишь «наличии русскоговорящих украинцах» свидетельствуют о деградации украинского государства.
«Русскоязычных большинство на Украине, целые регионы были представителями абсолютного большинства с небольшими вкраплениями украиноязычных. Со временем борьба за украинский язык приведёт к нарушению прав других сообществ. Было множество конфликтов и с венгерским меньшинством, с поляками, с еврейским населением», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Она добавила, что если в государстве отрицаются какие-либо права, в том числе и касающиеся языка, как это происходит на Украине, то этого государства фактически и нет.

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#права
#язык
#регионы
#украина
#россия
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Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет
09 ноября 2023, 15:13

Фото: kremlin.ru

Россия готова к переговорам с Украиной, но с украинской стороны инициативы нет, об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью для Telegram-канала SHOT.
«Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намёков на новые контакты с РФ», - прокомментировал ситуацию Ушаков. 

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова к мирным переговорам по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. 

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от любых предложений по переговорам с Россией.

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#россия
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#рф
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«Политическое безумие»: в Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
Австрийская партия свободы призвала запретить Украине вступать в ЕС
09 ноября 2023, 14:58

Фото: iStock/makaule

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала австрийское правительство заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщил лидер АПС Герберт Кикль, слова которого приводятся в релизе партии.
Он назвал политическим безумием желание принять в состав Евросоюза Украину, которая находится в состоянии конфликта с другим государством. 

По словам Кикля, Брюссель уже втянул Евросоюз и Австрию в экономическую войну, которая негативно сказывается на экономике стран. Если же будет окончательно одобрено вступление Украины в Евросоюз – это будет означать ещё и втягивание других государств в вооружённый конфликт.

В связи с этим, АПС призвала правительство Австрии наложить вето на планы по вступлению Украины в ЕС. Отмечается, что это позволит сохранить независимость государства и обезопасить его жителей. 

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#евросоюз
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