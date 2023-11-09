Запад предупредили о нарастающей военной мощи России

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За выходом России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) последует переоснащение российской армии большим количеством нового вооружения. Об этом в интервью Express сообщил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.
Он отметил, что Россия может значительно укрепить оснащение своей армии после разрыва договора времён Холодной войны.
Также Фрир заявил, что выход России из ДОВСЕ – это символический шаг, показывающий напряжение в отношениях страны с НАТО.
Фрир обратился к западным государствам с призывом отслеживать действия России, касаемо перевооружения, а также начать наращивать собственные расходы на оборону.
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Также Фрир заявил, что выход России из ДОВСЕ – это символический шаг, показывающий напряжение в отношениях страны с НАТО.
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Анастасия Чинкова