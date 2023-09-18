Запад предупредили об опасности из-за недооценки Путина

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не будет упрощать процедуру вступления Украины в союз даже в том случае, если Киев пойдет на дипломатичское урегулирование конфликтв на Украине. Об этом он заявил в эфире радио Sud Radio.