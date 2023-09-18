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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные чиновники зациклены на борьбе с Россией и полагают, что завершить украинский конфликт удастся путем его завершения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
На протяжении всего противостояния с Россией, Запад демонстрирует необдуманность своих действий. Чиновники полагают, что надавив на президента России, они смогут сломить его власть. Однако, недооценивать Владимира Путина не стоит, заключил Джонсон.
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Анастасия Крестьянова