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Эскалация палестино-израильского конфликта может сыграть на руку России, поскольку все внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, пишет ABC.
«Получая финансирование от НАТО, Украина просто сохраняет безвыходную ситуацию на поле боя. Зная точку зрения сторонников Трампа на Украину, которую они неоднократно высказывали, Путин понимает: даже если просто сидеть и ничего не делать, его государство все равно может расшириться», - прокомментировали ситуацию в ABC.
При этом, как отметил автор статьи, главной проигравшей стороной в конфликте на Ближнем Востоке станет именно Украина, поскольку без западной поддержки часы Вооруженных сил Украины, можно сказать, сочтены.
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