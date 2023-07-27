Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна Африке

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Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна для нуждающихся жителей африканских стран, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Россия-Африка.
«Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Мы сейчас встречались с коллегами, с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», - прокомментировал ситуацию Путин.
По словам главы РФ, из 262 тысяч тонн удобрений, до Африки доехало всего 20 тысяч тонн. Все остальное осталось в европейских портах, несмотря на то, что санкционные ограничения не должны распространяться на гуманитарную помощь.
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