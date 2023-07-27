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Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна Африке

Путин: Запад чинил препятствия для безвозмездной передачи зерна Африке
27 июля 2023, 13:27

Фото: kremlin.ru

Запад препятствовал безвозмездной передаче зерна для нуждающихся жителей африканских стран, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Россия-Африка.
«Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Мы сейчас встречались с коллегами, с руководством Афросоюза, препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам», - прокомментировал ситуацию Путин.

По словам главы РФ, из 262 тысяч тонн удобрений, до Африки доехало всего 20 тысяч тонн. Все остальное осталось в европейских портах, несмотря на то, что санкционные ограничения не должны распространяться на гуманитарную помощь.


Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков анонсировал заявление Владимира Путина по итогам саммита Россия-Африка. По словам Пескова, Путин сделает заявление 28 июля. Он подведет итоги работы саммита Россия-Африка.

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#владимир путин
#зерно
#африка
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Путин рассказал о преимуществе транспортного коридора «Север - Юг»
Путин: Транспортный коридор «Север - Юг» поможет наладить поставки товаров в Африку
27 июля 2023, 13:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что транспортный коридор «Север - Юг» позволит осуществлять отправку товаров на африканский континент гораздо быстрее, ввиду короткого маршрута. Об этом он заявил в ходе своего выступления на саммите «Россия-Африка».
По словам президента, целью развития коридора, является возможность поставок российских товаров на африканский континент.

Груз будет иметь выход в Персидский залив и Индийский океан, что позволит осуществлять поставки быстрее. Глава государства отметил, что созданный маршрут будет также использоваться для обратных поставок из стран Африки в Россию. 

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#владимир путин
#африка
#зерно
#поставки
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Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта спецслужб Украины на российском корабле
27 июля 2023, 13:34

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины. Он должен был быть совершен на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.
В результате операции силовиками был задержан военнослужащий военно-морского флота России, завербованный украинскими спецслужбами, сообщает ТАСС. У него были обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой около килограмма в тротиловом эквиваленте. Кроме того, задержанный подозревается в передаче противнику секретных сведений.

Принимается решение о возбуждении в отношении задержанного уголовных дел по статьям 205 УК РФ («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 УК РФ («Государственная измена») и 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).

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#операции
#мвд
#ук
#теракт
#рф
#фсб
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Депутаты Госдумы не смогут выезжать в зону СВО без согласования с Шойгу
27 июля 2023, 13:14

Фото: сайт Кремля

Депутатам Государственной думы запретили ездить в зону проведения специальной военной операции без получения на это разрешения министра обороны Сергея Шойгу или начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Письмо с изменениями правил посещения воинских частей в зоне СВО было направлено Шойгу на имя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, передает «РБК». Как предполагают парламентарии, уже ознакомленные с письмом, такое решение было принято после ранения депутата Александра Бородая, чтобы избежать ненужных рисков.

Теперь посещение депутатами Госдумы воинских частей, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, будет возможно только после получения разрешения министра обороны либо главы Генштаба. Согласованием будет заниматься руководство Госдумы. При этом депутаты могут продолжать ездить в новые российские регионы, встречаться с военными на нейтральной территории, передавать им гуманитарную помощь. Для этого никаких специальных согласований не требуется. Речь идет только о посещении воинских частей.

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#операции
#сво
#шойгу
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Эксперт Себелев рассказал, что получают мигранты в России
27 июля 2023, 12:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель АНО «Национальный Центр Интеграции» Виктор Себелев перечислил все блага, которые получают мигранты в России, а также привёл статистику преступности.
Эксперт сообщил, что приезжим, получившим разрешение на временное проживание или вид на жительство, доступны: неотложная медпомощь, бесплатное медицинское обслуживание в рамках ОМС, пособие при рождении ребёнка, приданое для новорождённых в Москве, дополнительные выплаты во время беременности и после рождения ребёнка.

Также специалист в беседе с «Царьградом» добавил, что мигранты могут получать пособия по безработице, пенсии, имеют право на бесплатную запись детей в детские сады и школы, а также их дети зачисляются на бюджетные места в высших учебных заведениях.

Кроме того, уточняется, что мигранты наравне с россиянами должны выплачивать НДФЛ в размере 13%. Однако за 2022 год выходцы из других стран заплатили всего 2% налогов от общей суммы, внесённой москвичами.

И, в заключение, Себелев указал на преступления, совершённые иностранцами и лицами без гражданства в Москве. Они составляют 17,1% от общего числа правонарушений в столице.

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#мигранты
#пособия
#право
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Пригожин посетил саммит «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге
27 июля 2023, 12:51

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на саммите «Россия - Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, там он встретился с представителями Центральноафриканской Республики. Об этом сообщил глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.
Он выложил в своей соцсети фото, подтверждающие присутствие Пригожина на саммите. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» провел переговоры с высокопоставленными лицами и военными из африканской республики, которые отметили высокую эффективность военных его компании.

«Господин посол поделился со мной первыми фото с саммита «Россия-Африка». Видим знакомые лица», — подписал фотографию Сытый.
Напомним, ранее генерал армии США в отставке Роберт Абрамс заявил, что Пригожин уже убит либо же сидит в тюрьме после провалившегося мятежа.

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#переговоры
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Комитет Совета Федерации поддержал закон об изменении правил призыва
27 июля 2023, 12:30

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о внесении изменений правил призыва, в частности, о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщил член комитета Константин Басюк.
Депутаты Государственной думы 25 июля приняли этот закон во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости. В комитете верхней палаты парламента его поддержали единогласно. Согласно новой редакции закона, призыву на военную службу с 2024 года будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет, а не до 27, как было ранее. Те, кому 27 лет исполнится в 2023 году, будут автоматически зачислены в запас.

Константин Басюк также добавил, что комитет поддержал закон о запрете выезда из страны призывникам, после того, как они получат повестки. Предполагается, что этот закон будет рассмотрен на заседании Совета Федерации в пятницу, 28 июля.

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#закон
#депутаты
#страны
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Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
27 июля 2023, 12:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.
«В ближайшие месяцы Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку», - заявил президент на саммите Россия-Африка.

Таким образом, в ближайшие четыре месяца российское зерно бесплатно отправится в Зимбабве, Сомали, Эритрее, Буркина-Фасо. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.

Путин также отметил, что За год зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна. Однако порядка 70% этих грузов получили страны Евросоюза, которые и так имеют высокий доход. При этом беднейшие страны Африки получили менее одного миллиона грузов, предусмотренных зерновой сделкой.

Еще в марте текущего года Путин заявил, что, если Россия решит не продлевать зерновую сделку, то направит запланированный объем крупы в Африку бесплатно. 


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#россия
#африка
#зерно
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#страны
#сделки
#путин
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В Кремле анонсировали заявление Путина
Песков анонсировал заявление Путина по итогам саммита Россия-Африка
27 июля 2023, 11:47

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков анонсировал заявление Владимира Путина по итогам саммита Россия-Африка, сообщает «ТАСС».
По словам Пескова, Путин сделает заявление 28 июля. Он подведет итоги работы саммита Россия-Африка.   

Точное время выступления президента Песков не назвал. 

Ранее стало известно, что Владимир Путин написал статью для африканских СМИ. По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении.

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#дмитрий песков
#владимир путин
#саммит
#африка
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Путин: Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами
27 июля 2023, 11:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах, при этом отношения должны быть основаны на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.
«Мы придаем большое значение отношениям с Союзом Коморских островов, они основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, имеют потенциал для развития по целому ряду направлений», - сказал Путин в рамках трехсторонней встречи.

Президент подчеркнул, что Россия, безусловно, открыта для сотрудничества с Союзом Коморских островов во всех сферах. Также Путин заявил о своей поддержке Африканского союза, которой принял решение стать полноправным участником G20.

Напомним в «Экспофоруме» состоялась трёхсторонняя встреча Путина с Председателем Африканского союза, Президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и Председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

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