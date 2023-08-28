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Обозреватель Global Times Мартин Жак зжаявил, что развивающиеся страны обозлились на Запад из-за излишнего внимания к украинскому вопросу.
Обозреватель отметил, что большинство развивающихся стран не стали присоединяться к антироссийской политике Запада и не поддержали вводимые против России санкции. Такое решение существенно снизило эффект от рестрикций против РФ. Таким образом, Запад частично, но признал тот факт, что мир развивается и однополярность постепенно начинает уходить в прошлое.
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