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Потери бронетехники на поле боя не являются чувствительными для ВС России, так как промышленность РФ может выпускать современные танки с ошеломляющей скоростью, чего нельзя сказать об Украине. Об этом сообщает Army Recognition.
Сообщается, что за шесть месяцев оборонно-промышленный комплекс России способен собрать больше современных боевых машин, чем то количество, которое западные союзники прислали Украине за все время проведения специальной военной операции. По информации автора материала, украинское танкостроение на данный момент приостановлено.
Отмечается, что, по этой причине, Киев полностью зависим от западных поставок.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ.
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Отмечается, что, по этой причине, Киев полностью зависим от западных поставок.
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Екатерина Коршунова