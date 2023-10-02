Запад задал Зеленскому неприятный вопрос

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На фоне безуспешного контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе СВО, страны Запада все чаще спрашивают президента Украины Владимира Зеленского о демократии и верховенстве права на Украине. Об этом пишет немецкий журналист Рейнхард Шликер в статье для издания Focus.
По мнению журналиста, образ «храброго Давида» Владимира Зеленского, сражающегося с «Голиафом из Москвы» уже не работает. Сейчас западные страны хотят наблюдать за результатами финансовой помощи.
«Страны-доноры все чаще задаются вопросом о прогрессе, достигнутом в области демократии и верховенства закона на Украине», – пишет Шликер.
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