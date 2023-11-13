На Западе раскрыли последствия разногласий военных с Зеленским

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Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ и провал контрнаступления может привести к конфликту внутри страны. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Он считает, что общество на Украине разделилось на два лагеря – на тех, кто «против» и «за» продолжение конфликта с Россией. При этом военные считают, что боевые действия необходимо продолжать, однако ВСУ необходимо перейти в оборону. При этом другой лагерь считает, что продолжение боевых действий приведет к полному разрушению страны.
Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт
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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Элина Позднякова