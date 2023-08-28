Западные инструкторы назвали главную проблему при обучении ВСУ

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Главной проблемой для иностранных инструкторов в обучении ВСУ стала нехватка компетентных переводчиков. Об этом пишет издание Financial Times.
Одной из основных проблем является перевод слов, которые обозначают технические характеристики вооружения или его особенности. Отмечается, что проблема с переводчиками возникает не только в Германии, но и в Дании, где украинские лётчики обучаются управлению истребителями F-16.
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Анастасия Крестьянова