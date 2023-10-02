Фото: iStock/Silent_GOS
Западные партнеры Киева нанесли по нему серию серьезных ударов, в том числе связанных с финансовой поддержкой, пишет журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN.
«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу», - прокомментировал ситуацию Коллинсон.
Удары, о которых говорит обозреватель, это законопроект о государственных расходов США, в который не включили пункт о финансовой помощи Украине, а также победа на выборах в Словакии партии Smer, которая пообещала перекрыть потоки финансовой помощи Киеву.
Читайте также:
Экс-агент ЦРУ: Российские генералы видят экспансию США, поэтому будут отвечать
Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты
МИД Словакии вызвал российского посла из-за высказываний Нарышкина
Евгения Парфентьева