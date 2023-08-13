Западные политики начали говорить о подготовке второго контрнаступления ВСУ в 2024 году

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Западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.
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Анастасия Чинкова