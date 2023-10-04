Западные союзники стали задумываться о том, чтобы бросить Украину

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Решимость Запада помогать Украине стремительно падает. Об этом сообщает американское издание The Washington Times (WT).
Страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты, начали уставать от помощи Украине, так как ситуация показывает, что помощь Киеву может длиться бесконечно.
По информации издания, многие аналитики предполагают, что западные государства и дальше будут оказывать помощь Украине, при этом, они начинают осознавать растущую угрозу возможного в будущем затяжного конфликта.
«Я думаю, что опасения вполне обоснованы. Будь то усталость от Афганистана, усталость от Ирака или усталость от Балкан. Усталость — это естественное состояние любого вида войны, особенно с участием США или других демократических стран», — выразил мнение бывший заместитель помощника министра обороны США по политике в Европе и политике НАТО Джим Таунсенд.
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