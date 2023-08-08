Западный эксперт назвал китайский план по Украине более реалистичным, чем предложенный в Джидде

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании, посвященном вопросам развития в стране строительной отрасли. Там он сообщил, что планирует в ближайшие день-два встретиться с главой МЧС Александром Куренковым для обсуждения нормативной базы для высотного деревянного строительства.