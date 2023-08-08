Западный эксперт назвал китайский план по Украине более реалистичным, чем предложенный в Джидде

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Предложенный Китаем план по урегулированию украинского конфликта более реалистичный, чем предложения, высказанные на встрече в Джидде, заявил нидерландский геополитический эксперт Йост Нимёллер в интервью «РИА Новости».
На переговорах в Джидде Саудовская Аравия представила альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. План подразумевает собой сохранение территориальной целостности Украины, полного прекращение боевых действий, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.
Эксперт также считает, что в США Украину уже готовят к поражению. Такой вывод он сделал исходя из слитых в сеть данных Пентагона, где сказано, что Киев на театре военных действий делает «не так, как ему сказали в НАТО».
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«Я гораздо больше верю в предложение, которое Китай высказал несколько месяцев назад и которое может привести к разделению Украины на восточную часть с регионом Донбасс на стороне России, нейтральную зону в Центральной Украине и запад Украины как остаток независимого государства», - прокомментировал ситуацию Нимёллер.
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Евгения Парфентьева