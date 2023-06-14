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Гаврилов рассказал, что российская сторона продемонстрировала осколки HIMARS, которые Киев применяет при обстреле мирных территорий ДНР. Следом российская сторона задала вопрос – что сделали бы западные страны, если подобное произошло бы на территории Ирландии, Бельгии или Швейцарии. В этот момент представители западные Организации встали и покинули зал. По мнению Гаврилова – им сложно признать причастность к военным преступлениям Украины.
Напомним, польский обозреватель Конрад Ренкас написал в издании Myśl Polska о серьезной ошибке Варшавы, которая может привести к войне с Москвой. Журналист подчеркнул, что Польша «играет с огнем», и теперь правительство страны не сможет избежать последствий, даже путем оправданий.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, в отличии от Украины, не может действовать террористическими методами.