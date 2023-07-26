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Западные эксперты обвиняют НАТО в провале контрнаступления ВСУ

Newsweek: ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО
26 июля 2023, 15:33

Фото: iStock/JARAMA

Именно руководства стран-участниц НАТО виноваты в провале контрнаступления ВСУ, так как не смогли качественно подготовить Украину к его проведению и постоянно отодвигали его начало. Об это пишет американское издание Newsweek, ссылаясь на западных экспертов.

«Хотя этой относительной неудаче есть множество причин, в том числе мощь российской обороны, некоторые эксперты указывают и на менее очевидную причину: НАТО», - говорится в статье издания.

Объясняется это тем, что именно альянс все время отодвигал дату начала контрнаступления ВСУ. При этом сами украинские военные были не готовы к его осуществлению, так как страны Запада недостаточно потрудились считают эксперты.

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#ВСУ
#НАТО
#контрнаступление
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В Кремле прокомментировали решение Кишинева сократить число дипломатов РФ
Песков заявил, что Кишинев заводит отношения с Россией «в жалкое состояние»
26 июля 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Молдавии о сокращении числа российских дипломатов в стране. Он отметил, что Кишинев продолжает вести недружественную политику по отношению к РФ.
По словам спикера Кремля, руководство Молдавии заводит двусторонние отношения с Россией в жалкое состояние. Москва выражает сожаления в связи с действиями Кишинева, заключил он. 

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на решение Молдавии о сокращении количества персонала российского посольства. Она также назвала действия страны недружественными и необоснованными. 

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#Кремль
#Песков
#Молдавия
#дипломаты
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В долине реки Вязёмки впервые обнаружили редчайший гриб
26 июля 2023, 15:02

Фото: Минэкологии МО / Д. Юдин

На особо охраняемой природной территории местного значения «Долина реки Вязёмки» в Одинцовском городском округе нашли трутовик разветвлённый, внесённый в Красные книги России и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
Открытие сделали биологи, ведущие для министерства мониторинг редкой флоры и фауны. Трутовик разветвлённый – редчайший вид, который фиксировали на западе региона лишь в 2015 и 2021 годах. Гриб съедобный, однако его сбор чреват административной ответственностью, так как этот вид находится под охраной. 
 
Гриб имеет необычную форму – он состоит из многих сросшихся грибочков. Кроме того, у него внушительные размеры – до 50 см в диаметре.
 
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#Минэкологии МО
#Московская область
#Подмосковье
#гриб
#Красная книга
#природа
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Подмосковный парк «Веретьево» получил золотой диплом международной архитектурной премии
26 июля 2023, 14:44

Фото: Минкульт МО

Парк «Веретьево» в Талдомском городском округе получил золотой диплом XVII международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская Премия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Проект парка разработал архитектор Александр Бродский. В болотный ландшафт площадью 7 га удалось вписать архитектурные арт-объекты. Пространство посвящено течению времени, переменам в природе и мире вещей. Некоторые архитектурные объекты вместили тематические библиотеки. Благодаря проложенным над землёй экотропам парк доступен для прогулок даже во время ливней и в половодье.
 
«Евразийская Премия» вручается с 2003 года. В жюри входят главы крупнейших мировых архитектурных компаний и главреды влиятельных мировых СМИ из 16 стран.

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#Минкульт МО
#парк
#премия
#архитектура
#Талдом
#Московская область
#Подмосковье
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Глава МОК заявил о решении по участию россиян в Олимпиаде 2024
Решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре
26 июля 2023, 14:32

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Глава МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет принято на сессии организации в октябре. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Он также отметил, что решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях будет принято в зависимости от ситуации. 

Бах заявил, что организация будет следить за тем, как национальные федерации спорта выполняют условия, предъявляемые для участия в играх. Он также подчеркнул, что решение об участии российских спортсменов в соревнованиях будет принято, но это произойдёт не в октябре. 

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#олимпиада
#МОК
#спортсмены
#Россия
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Зеленский заявил об усилении систем ПВО в стране
Президент Украины Зеленский заявил, что систему ПВО в стране усилили
26 июля 2023, 14:11

Фото: сайт Кремля

Систему противовоздушной обороны на Украине усилили, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что система ПВО будет направлена туда, где в ней больше всего возникнет необходимость. 

«Есть усиление нашей системы ПВО. Ее направят туда, где сейчас больше всего нужно»,- заявил Зеленский. 
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал дополнительные системы ПВО после ударов российскими силами по Одессе. Он заявил, что имеющиеся в стране системы обороны не могут в полной мере защитить объекты. 

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#Зеленский
#ПВО
#Украина
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Захарова: Макрону нечего предложить БРИКС
Захарова заявила, что Макрону нечего предложить БРИКС
26 июля 2023, 13:22

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон ничего не сможет предложить БРИКС. Об этом она сообщила на брифинге.
Французский лидер просил власти ЮАР позволить ему принять участие во встрече, однако приглашения ему направлено не было. 

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Макрон не помог бы решить задачи, которые стоят перед организацией. 

Напомним, Макрон обратился с просьбой разрешить ему присутствовать на саммите БРИКС к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе. Объединение направило приглашения ряду стран, однако, Франция предложение принять участие в мероприятии организации, не получила. 

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#МИД РФ
#БРИКС
#Макрон
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В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ
МИД России: США своим молчанием одобряют гонения Киева на УПЦ
26 июля 2023, 12:57

Фото: iStock/Ilya Burov

США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь тем, что не осуждают их, заявили в МИД России.
В докладе российского внешнеполитического ведомства говорится, что США не выступают с критикой действий киевских властей, относительно гонений на УПЦ. Тем самым, они дают понять своим подопечным, что не против проведения разрушительной церковной политики украинского президента.

В МИД РФ также ​подчеркнули, что ООН или ​другие профильные организации не дают реакцию на политику киевского режима, которая выражается в насилии над верующими и священнослужителями. Подобные организации ограничиваются отписками на сообщения Москвы о ситуации, складывающейся вокруг УПЦ. 

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#МИД
#Россия
#УПЦ
#США
#гонения
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Голосование на выборах-2023 сделают максимально удобным для жителей Подмосковья
26 июля 2023, 12:31

Фото: Фотобанк МО

В этом году в Единый день голосования выборы для жителей Подмосковья будут максимально удобными. Об этом заявил «Радио 1» руководитель информационной группы Общественного штаба по контролю за голосованием Московской области Сергей Леонов. Прежде всего, на волеизъявление отведут не один, а три дня.
«Федеральный закон предлагает для голосования один, два или три дня. Каждый регион сам выбирает их количество. Московская область остановилась на трёх. Считаю, что это правильно и удобно для избирателей. В первый раз трёхдневное голосование у нас было назначено на федеральных выборах в 2021 году. Эксперимент был признан удачным. Сложно на один день сформировать свой график, а тут – три дня. Если человек не успеет в первый день, он может проголосовать во второй – лично прийти на участок и отдать свой голос», – пояснил Леонов. 
Кроме того, он напомнил, что в этом году в Подмосковье впервые будет доступно электронное голосование – так называемое ДЭГ. 
«Ранее эксперименты с ДЭГом проходили в других регионах. Это было признано эффективными и удобным. И в этом избирательном цикле Московская область вошла в список из 21 региона, где выборы будут проходить с помощью дистанционного электронного голосования. Это тоже сделано для удобства избирателей», – отметил собеседник «Радио 1»
По его словам, каждый подмосковный избиратель может остановиться на удобном для себя способе голосования. 
«Кому-то важно лично прийти на участок, всё увидеть, подержать бумажку руками, поставить крестик или какой-то другой знак напротив фамилии своего кандидата. А кто-то свою жизнь максимально оцифровал, постоянно ходит с гаджетами. Ему наверняка будет удобно ДЭГ – ведь ему понято, как работает система блокчейна, он ей доверяет. Кроме того, можно никуда не ходить, а голосовать, не вставая с дивана. Главное – заранее зарегистрироваться», – заключил Леонов. 
Выборы в Московской области в 2023 году состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.  В это время пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

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В Подмосковье стартовал приём заявок на онлайн-голосование

Членов подмосковных ТИКов научили применять QR‑код в протоколах голосования
 

#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#выборы
#Единый день голосования
#ЕДГ
#ДЭГ
#избиратель
#избирательный участок
#ТИК
#УИК
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Эритрея обвинила Запад в использовании Африки в пропаганде против России
Постпред Эритреи при ООН: Африку использовали для пропаганды в пользу зерновой сделки
26 июля 2023, 12:24

Фото: iStock/Nastco

Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что в ситуации с зерновой сделкой, Запад использовал Африку как повод для обвинений в адрес России, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, западные государства не планировали помогать бедным странам. Африка стала прикрытием для Запада. 

«Это всегда очень удобное прикрытие для всего, что они хотят сделать. В этом случае это был хороший способ обвинять русских, пользуясь африканцами», - заявила Тесфамариам.
Постпред также подчеркнула, что зерновое соглашение не было способом решения проблемы. В Африку фактически было поставлено менее трех процентов зерна, однако, никто этому не удивился. Запад устаивает показуху, используя Африку. Они не предоставляют средства, которые обещали и это прекрасно понимают африканские страны, подчеркнула Тесфамариам. 

Напомним, решение о прекращении зерновой сделки было принято 18 июля. Москва вышла из ​соглашения, ввиду ​неисполнения договоренностей сторонами сделки. 

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#зерновая сделка
#Запад
#Африка
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