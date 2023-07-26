Западные эксперты обвиняют НАТО в провале контрнаступления ВСУ

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Именно руководства стран-участниц НАТО виноваты в провале контрнаступления ВСУ, так как не смогли качественно подготовить Украину к его проведению и постоянно отодвигали его начало. Об это пишет американское издание Newsweek, ссылаясь на западных экспертов.
«Хотя этой относительной неудаче есть множество причин, в том числе мощь российской обороны, некоторые эксперты указывают и на менее очевидную причину: НАТО», - говорится в статье издания.
Объясняется это тем, что именно альянс все время отодвигал дату начала контрнаступления ВСУ. При этом сами украинские военные были не готовы к его осуществлению, так как страны Запада недостаточно потрудились считают эксперты.
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Элина Позднякова