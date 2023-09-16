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Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года

16 сентября 2023, 13:10
Фото: iStock/Henadzi Pechan

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Запрет на импорт зерна из Украины в Словакию будет действовать до конца года. Об этом сообщило правительство республики.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.


Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна.

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Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался говорить о сроках боевых действий на Украине
16 сентября 2023, 10:57

Фото: kremlin

Германия и дальше будет поддерживать Украину и поставлять вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако представитель европейского государства отказался прогнозировать, сколько продлятся боевые действия.
В интервью газете Welt am Sonntag Шольц заявил, что «украинцы могут быть уверены в поддержке». Однако канцлер не стал подробно останавливаться и на теме ракет Taurus, которые Украина хотела бы получить от Германии.
«Как канцлер я несу ответственность за то, чтобы мы не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия. Каждый может рассчитывать на то, что я очень тщательно обдумываю каждое решение», – отметил Шольц (цитата по ТАСС).
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#спецоперация
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МИД прокомментировал приговор россиянину Клюшину в США
МИД назвал приговор суда США россиянину Клюшину политически мотивированным
16 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили, что Москва расценивает решение суда США в отношении россиянин Владислава Клюшина как политически мотивированное и надуманное, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что «доказательная база сводилась только к голословным утверждениям». В МИД РФ также добавили, что приговор Клюшину, который отказался идти на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, это лишь пример «пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды».

Сообщается, что министерство иностранных дел продолжит требовать от американских властей прекращения правового произвола в отношении россиян.

Напомним, Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии и экстрадировали на территорию США еще в декабре 2021 года. В феврале этого года в суде Бостона присяжные признали виновным в совершении киберпреступлений гражданина России Владислава Клюшина. Учредителя IT-компании «М13» обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами, которая основывалась на похищенных сведениях. 

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Ким Чен Ын оставил послание на корабле «Маршал Шапошников»
16 сентября 2023, 09:11

Фото: kremlin

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетил военный фрегат России под названием «Маршал Шапошников». Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
В рамках своего визита корейский лидер внёс свои комментарии в книгу почётных посетителей.
«После осмотра фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Ким Чен Ын был приглашен в кают-компанию, где предложили оставить запись в книге почетных посетителей», — доложили в Министерстве обороны РФ.
В ходе его посещения фрегата руководство Северной Кореи ознакомили с возможностями данного вооружения. Также отметили, что «Маршал Шапошников» недавно прошел модернизацию.

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#вооружения
#рф
#кндр
#ким чен ын
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СМИ: США не объявят о передаче Киеву ракет ATACMS во время визита Зеленского
16 сентября 2023, 08:13

Фото: IStock/ATACMS

Соединённые Штаты Америки не будут объявлять о поставках ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита президента Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
Сообщается, что украинский лидер прилетит в Вашингтон на следующей неделе. Точная дата визита не называется. Однако уточняется, что представители Украины уже начали интересоваться поставками оружия со стороны США. В частности, на прошлой неделе они подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

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#сша
#киев
#украина
#ракета
#поставки
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Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Министр обороны РФ Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
16 сентября 2023, 06:51

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу продемонстрировал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал», установленный на ракетоносце МиГ-31И, передает РИА Новости.
Это событие произошло во время визита Ким Чен Ына на аэродром Кневичи в Приморском крае. Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представил политику информацию о летно-технических характеристиках комплекса «Кинжал», подчеркивая его высокую боевую эффективность.

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#аэродром
#кндр
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Депутат Госдумы Сергей Сокол решил сдать мандат
ГД: внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Сокола
16 сентября 2023, 05:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комиссия Государственной думы по вопросам мандатов внесла на рассмотрение палаты проект постановления, касающийся досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сокола. Документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно данному проекту, полномочия депутата, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 в Республике Хакасия, будут считаться прекращенными с 15 сентября 2023 года на основании его собственного письменного заявления об отставке. Рассмотрение данного документа на пленарном заседании Госдумы назначено на 19 сентября.

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#законопроект
#госдума
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Трамп высказался о реакции Путина на его слова об Украине
Трампу понравилась реакция Путина на его намерения разрешить украинский конфликт
16 сентября 2023, 05:44

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал комментарий российского лидера Владимира Путина относительно его намерений по урегулированию ситуации вокруг Украины, пишет NBC News.
Он выразил удовлетворение по этому поводу и заявил, что это свидетельствует о том, что он высказывал правильные взгляды на эту проблему.

При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей о том, каким образом можно было бы разрешить украинский конфликт за 24 часа, лишь отметив, что он обладает знаниями о путях достижения успешного завершения переговоров между Москвой и Киевом.

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#конфликт
#трамп
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Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на станцию Артем-Приморский - 1
16 сентября 2023, 05:22

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы, сообщает РИА Новости.
Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.

Когда поезд подошёл к станции, на перроне появился лимузин. Сразу после этого Ким Чен Ын вышел из бронепоезда, спустился по пандусу и поздоровался со встречающей делегацией. Школьники приветствовали северокорейского лидера троекратным «Мансе!», что аналогично «Ура!» на корейском языке. После короткой встречи Ким Чен Ын отправился в свой автомобиль, и кортеж покинул территорию станции.

Преподаватель математики Евгения Шелупайко сопровождающая детей, рассказала журналистам, что все присутствующие на встрече — школьники в возрасте 12-14 лет, большинство из них отличники или хорошисты. Она также отметила, что администрация Артема выбрала их школу для этой встречи, и они гордятся этой возможностью. Шелупайко уточнила, что новая учебная программа включает в себя изучение нового иностранного языка, корейского, и в школе № 7 уже ожидают преподавателя этого языка.

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Умер юморист Вячеслав Цветной
Юморист Вячеслав Цветной умер на 54-м году жизни
16 сентября 2023, 04:55

Фото: iStock/inga

Известный артист эстрады и автор юмористических рассказов Вячеслав Цветной (Иванов) скончался в Удмуртии на 54-м году жизни. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев в социальной сети «ВКонтакте».
Министр выразил глубокие соболезнования и вспомнил, что Вячеслав Цветной был одним из самых удивительных и любимых артистов на удмуртской эстрадной сцене. Его природный талант и авторский юмор всегда находили отклик у зрителей, а его концерты всегда привлекали полные залы, отметил Соловьев.

Министр также подчеркнул, что народ будет помнить Вячеслава Цветного и выразил благодарность за его вклад в искусство и культуру региона.

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