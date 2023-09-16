Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года

Фото: iStock/Henadzi Pechan
Запрет на импорт зерна из Украины в Словакию будет действовать до конца года. Об этом сообщило правительство республики.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.
Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна.
Читайте также:
ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран
Зеленский пообещал ответить «соседям, которые нарушают правила ЕС»
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.
Читайте также:
ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран
Зеленский пообещал ответить «соседям, которые нарушают правила ЕС»
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
Екатерина Коршунова