«Запятнано кровью»: В Китае заявили о вине США в смерти невиновных людей

Фото: istock /ffikretow
Соединенные Штаты Америки причастны к гибели невиновных людей в конфликте между Израилем и ХАМАС, так как наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Газе. Инфомрацию сообщает китайское издание Global Times.
В материале пишут, что США показывают свое истинное лицо, когда дело доходит до момента, когда попирается право множества гражданских лиц на жизнь, несмотря на постоянные речи Штатов о правах человека.
Напомним, ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором осуждается действия «террористической атаки ХАМАС» 7 октября. В документе призывают к отмене израильского предписания жителям Газы и представителям ООН о перемещении с севера на юг сектора. Также проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению пленников.
Ранее сообщалось, что Глава Министерства обороны США обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией
«Расист и преступник»: Американцы пришли в бешенство после речи Байдена
Украина начала переговоры с Францией о гарантиях безопасности
«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Глава Министерства обороны США обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией
Алина Юрчак