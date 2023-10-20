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«Запятнано кровью»: В Китае заявили о вине США в смерти невиновных людей

Global Times: США виновны в гибели невиновных из-за вето на резолюцию по Газе
20 октября 2023, 08:22
Фото: istock /ffikretow

Фото: istock /ffikretow

Соединенные Штаты Америки причастны к гибели невиновных людей в конфликте между Израилем и ХАМАС, так как наложили вето на проект резолюции Бразилии по ситуации в Газе. Инфомрацию сообщает китайское издание Global Times.
В материале пишут, что США показывают свое истинное лицо, когда дело доходит до момента, когда попирается право множества гражданских лиц на жизнь, несмотря на постоянные речи Штатов о правах человека.

«Вето США запятнано кровью невинных гражданских лиц и является серьезной несправедливостью», — говорится в статье.

Напомним, ранее Бразилия подготовила проект резолюции, в котором осуждается действия «террористической атаки ХАМАС» 7 октября. В документе призывают к отмене израильского предписания жителям Газы и представителям ООН о перемещении с севера на юг сектора. Также проект призывал к немедленному безоговорочному освобождению пленников.

Ранее сообщалось, что Глава Министерства обороны США обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ллойд Остин обсудил конфликт на Ближнем Востоке с представителями стран региона
20 октября 2023, 07:10

Фото: istock / rarrarorro

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в четверг, 19 октября, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с представителями Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Он предупредил их, что что Штаты хотят предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

Министр обороны США пообщался по телефону с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом, президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Помимо этого, Остин заявил о приверженности Штатов по поддержке обороны своих партнеров и отведения эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что военнослужащему США Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в Штаты, предъявили обвинения по 8 пунктам единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
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Путин обсудил с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель» двигатель ПД-35
20 октября 2023, 06:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 19 октября провёл рабочую встречу с генконструктором АО «ОДК-Авиадвигатель», академиком РАН Александром Иноземцевым. Об этом пишут «Известия».
Российский лидер и академик обсудили производство тяжелых авиадвигателей ПД-35 и ПД-14. По словам Иноземцева, на ПД-14 в настоящее время летают три борта МС-21. 

Уточняется, что всего сделано восемь двигателей такого типа. На 2024 запланировано изготовление 12, потом — ещё 24.

«Я не помню, чтобы мы таким темпами за последние 30 лет наращивали объемы серийного производства. Мы настроены», — подчеркнул Александр Иноземцев.

В свою очередь Путин оценил слова академика положительно.

«Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная», — добавил глава государства.

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#закон
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#путин
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Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией
20 октября 2023, 05:54

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Власти Латвии приняли постановление о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, рассказал газете «Известия» временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.
Одним из двух пунктов пропуска должен был стать российско-латвийский погранпереход Лудонка — Виентули, у которого, по мнению латвийской стороны, недостаточная пропускная способность. Однако, по словам Зыкова, этот факт не соответствует действительности.

«В действительности пункт пропуска Лудонка — Виентули на сегодняшний день является наименее загруженным, единственным ориентированным на прием гражданского автотранспорта, в отличие от других КПП, где нередко можно наблюдать массовое скопление грузовиков и фур», — отметил дипломат.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае наплыва нелегальных мигрантов. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров латвийского лидера с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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#латвия
#россия
#дипломат
#граница
#закрытие
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«Расист и преступник»: Американцы пришли в бешенство после речи Байдена
20 октября 2023, 05:15

Фото: iStock/rarrarorro

Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента США Джо Байдена к нации, в котором американский лидер назвал помощь Израилю и Украине «разумной инвестицией». Об этом пишет РИА Новости.
«Больше никаких денег на ваши бессмысленные войны! С уважением, американский народ», — написал пользователь с ником Andrew Burning Forest.

«Что?? Мне нужны деньги на бомбы. Потом деньги на гуманитарную помощь жертвам этих бомб, не понимаю таких вещей», — добавила Melonie.

«Вы финансируете обе стороны в войне!», — возмутилась Molly Pitcher.

«Ты никогда больше не победишь на выборах, расист и военный преступник, совершающий геноцид», — заключил Joe Catron.

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#сша
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#пользователи
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#новости
#байден
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Украина начала переговоры с Францией о гарантиях безопасности
20 октября 2023, 05:10

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Власти Украины начали двусторонние переговоры о гарантиях безопасности с Францией, сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. По его поручению в четверг, 19 октября, уже состоялся первый раунд переговоров.
Переговорную группу от Украины возглавляет Игорь Жовква — заместитель главы офиса Владимира Зеленского. Кроме него, туда также вошли его коллега, другой заместитель главы офиса Роман Машовец и Александр Павлюк, первый заместитель министра обороны Украины.

Франция — уже пятая страна «Большой семёрки» после США, Японии, Канады и Великобритании, с которой Киев ведёт переговоры по данной теме. Напомним, что в июле 2023 года о гарантиях безопасности для Украины заговорили и в НАТО: на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе была подписана соответствующая резолюция.

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#безопасность
#украина
#франция
#нато
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США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
20 октября 2023, 05:04

Фото: iStock/grynold

США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее проходили испытания ядерного оружия. Испытания произошли в тот же день, когда Россия приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение американского Минэнерго.
«Команда объекта национальной безопасности Невады провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», — говорится в публикации.

Отмечается, что американская сторона провела испытания в тот же день, когда Госдумой РФ был принят закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Для данного эксперимента использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы», — проинформировали в американском министерстве.

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#госдума
#оружие
#испытания
#закон
#ядерное оружие
#рф
#сша
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AFP: Свергнутый президент Нигера Базум пытался совершить побег
20 октября 2023, 04:40

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Свергнутый в июле президент Нигера Мохамед Базум пытался совершить побег из-под стражи. Об этом сообщило агентство Франс-Пресс (AFP) cо ссылкой на ныне правящую в стране военную хунту.
По заявлению представителей временных властей, Базум и его семья рассчитывали на автомобиле добраться ло окраины столицы страны — Ниамея, а уже оттуда переправиться на вертолёте в соседнюю Нигерию.

«Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план по дестабилизации нашей страны», — заявил спикер хунты по национальному телевидению.

Напомним, что 26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

Позднее мятежники заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума за госизмену и подрыв безопасности государства.

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#нигер
#президент
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Главой пресс-службы Минобороны Украины стал писатель-фантаст Павлюк
20 октября 2023, 04:31

Фото: iStock/olegda88

Пресс-службу Минобороны Украины возглавил писатель-фантаст Илларион Павлюк. В соцсетях он сообщил, что стал начальником управления прессы и информации ведомства.
«Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность», — написал Павлюк.

Он также выразил благодарность украинского министру обороны Рустему Умерову за веру в него и его команду. Ранее писатель работал в Главном управлении разведки (ГУР).

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Байден: США не хотят войны с Россией
20 октября 2023, 04:17

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не хочет войны американской армии с российской. Об этом пишет URA.RU.
«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — цитирует издание слова американского лидера в ходе обращения к нации.

При этом Байден добавил, что США готовы защищать любого из союзников НАТО, если Россия совершит на них нападение.

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