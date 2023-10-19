Зарезанные бабушка и брат Романа Микояна — не первые его жертвы

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Старший сын известного рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян жестоко расправился со своими родственниками — бабушкой и братом. Но это не первые его жертвы: 16 лет назад по его вине погибла женщина.
В семье Наминых он оказался еще в годовалом возрасте. Основатель групп «Цветы» и «Парк Горького» женился на женщине, у которой был ребенок от первого брака, которого он усыновил. Анастаса Алексеевича Роман всегда считал единственным настоящим отцом.
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Александр Бойцов