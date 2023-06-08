CBC: канадские бойцы в Латвии жалуются на дефицит экипировки
Канадские бойцы в Латвии жалуются на то, что им приходится покупать на собственные деньги обмундирование. Об этом пишет обозреватель CBC Мюррей Брюстер
Ранее CNN передавал, что в ходе начала контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись с сильным сопротивлением российской стороны и понесли большие потери. Российские бойцы уже ликвидировали несколько боевых транспортных средств, которые Украине передали США.
Кроме того, The Washington Post писал, что в зоне спецоперации началось контрнаступление бойцов Вооружённых сил Украины. Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
«Они покупают себе современные баллистические шлемы, оснащенные встроенными средствами защиты органов слуха, которые могут использоваться как гарнитура», – говорится в материале.
Кроме того, The Washington Post писал, что в зоне спецоперации началось контрнаступление бойцов Вооружённых сил Украины. Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
Андрей Гаврилов