Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет во второй половине 21 сентября

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Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, 21 сентября. Об этом РИА Новости сообщил источник в ООН.
Ранее сообщалось, что заседание запросила Франция.
Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.
Около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.
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Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.
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Екатерина Коршунова