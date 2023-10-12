Заседание СБ ООН по конфликту Израиля и Палестины состоится в пятницу

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В пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.
Ранее сообщалось, что представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.
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Мелисса Тимофеева