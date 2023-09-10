Заслуженный артист России Денис Майданов проголосовал в Одинцове

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов проголосовал на выборах губернатора Московской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Майданов отдал свой голос на избирательном участке в Гимназии №14 в городе Одинцове.
Артист отметил, что каждый голос важен и влияет на развитие всего региона.
Ранее сообщалось, что участие в выборах губернатора Подмосковья приняли фигурист Евгений Плющенко и его жена телеведущая Яна Рудковская.
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Артист отметил, что каждый голос важен и влияет на развитие всего региона.
«Голос любого человека необходим, к какой бы профессии он не принадлежал и в каком бы социальном статусе не был», – подчеркнул Майданов.
Ранее сообщалось, что участие в выборах губернатора Подмосковья приняли фигурист Евгений Плющенко и его жена телеведущая Яна Рудковская.
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Анастасия Чинкова