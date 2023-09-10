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Заслуженный артист России Денис Майданов проголосовал в Одинцове

10 сентября 2023, 18:52
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов проголосовал на выборах губернатора Московской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Майданов отдал свой голос на избирательном участке в Гимназии №14 в городе Одинцове.

Артист отметил, что каждый голос важен и влияет на развитие всего региона.


«Голос любого человека необходим, к какой бы профессии он не принадлежал и в каком бы социальном статусе не был», – подчеркнул Майданов.

Ранее сообщалось, что участие в выборах губернатора Подмосковья приняли фигурист Евгений Плющенко и его жена телеведущая Яна Рудковская.

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#выборы
#голосование
#денис майданов
#подмосковье
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Блинкен: Киев пойдет на переговоры в случае такой инициативы со стороны Москвы
10 сентября 2023, 18:47

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В американской администрации полагают, что киевские власти согласятся на мирные переговоры в случае, если с инициативой их проведения выступит Москва. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Во время интервью телеканалу ABC американский политик заявил, что во время своего визита в Киев он увидел серьезный настрой украинцев возвращать свои территории. Что касается возможных переговоров, то, как выразился Блинкен, «для танго нужны двое», а он не заметил пока никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента России Владимира Путина.

Госсекретарь добавил, что если российские власти выступят с инициативой переговоров, то Украина пойдет на это, а следом и США, потому что все уже устали от войны. Но он также уточнил, что война должна закончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут подразумевать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Российская сторона ранее уже неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, основным препятствием для мирного урегулирования конфликта является то, что Зеленский своим указом законодательно запретил  ведение любых переговоров с Россией.

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#сша
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#украина
#война
#мария захарова
#мид рф
#интервью
#зеленский
#киев
#блинкен
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Политик Косачёв: Декларация G20 говорит о провале намерений G7 против России
Вице-спикер Совфеда Косачёв: Запад не смог победить G20
10 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/Bet_Noire

Декларация по итогам саммита G20 говорит о провале антироссийских инициатив G7. Об этом в своём Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.
Он отметил, что мировым державам, входящим в G20 уже «откровенно надоели» попытки Запада навязать своё мнение, а также свести все мировые проблемы к Украине. 

Косачёв напомнил, что по итогам прошлогоднего саммита, Россия не получила поддержки от лидеров «Большой двадцатки» за свои действия на Украине. В этому году наблюдается ровно противоположная ситуация.

Также, по его словам, лидеры G20 выразили желание рассматривать экономические вопросы, а не геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

Политик подчеркнул, что вступление в «двадцатку» Африканского союза ещё более усложнит попытки Запада навязывать исключительно свои темы.

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#g20
#декларация
#сша
#украина
#саммит
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Депутат Мособлдумы Легков назвал организацию выборов идеальной
10 сентября 2023, 18:23

Фото: Мособлизбирком

Российский лыжник, олимпийский чемпион в 50-километровом марафоне, серебряный призёр в эстафете, депутат Мособлдумы Александр Легков принял участие в выборах на участке в Красноармейске.
«Мы не только сами голосуем, но ещё и объезжаем участки. Всё проходит в штатном режиме, люди идут, явка хорошая. Везде всё спокойно и тихо. Избиратели в хорошем настроении, они с удовольствием приходят голосовать. Для всех это праздник», – поделился Легков.
Он также побывал в Ситуационном центре штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье и оценил его работу. 
«С моей точки зрения, всё идеально. Я очень рад, что в Московской области всё организовано на хорошем профессиональном уровне. Здесь видно всю нашу Московскую область, где как голосуют. Плюс здесь работают общественники, которые в очередь встают, чтобы проверит, везде ли всё хорошо. Есть люди, которые не уверены, что всё везде прозрачно. После этого их мнение меняется», – отметил депутат. 
В Московской области завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
 
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#мособлизбирком
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#спортсмены
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Муфтий Подмосковья Аббясов проголосовал на выборах из Соборной мечети Ногинска
10 сентября 2023, 17:54

Фото: Мособлизбирком

Глава Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов проголосовал выборах на рабочем месте – в Соборной мечети Ногинска. Он воспользовался системой дистанционного электронного голосования.
«Я приехал на работу, открыл компьютер и сделал выбор. Сегодня мы выбираем губернатора Московской области. Для нас это важно, потому что мы видим, какая большая работа проводится. Конечно, мы хотим, чтобы наше Подмосковье развивалось и дальше. В этом году у нас три дня голосования. В наши имамы, руководители мусульманских общин обратились в пятницу, праздничный для нас день к прихожанам, чтобы они проявили гражданскую активность и пошли на выборы», – сказал Аббясов.
ДЭГ в этом году используется на выборах в Подмосковье впервые. Для онлайн-голосования нужно было оставить заявку на региональном портале госуслуг до 4 сентября.
 
Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
 
В Московской области 8, 9 и 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.

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#подмосковье
#московская область
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Умер известный советский и российский актер Андрей Шаронов
10 сентября 2023, 17:54

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Накануне, 9 сентября, ушел из жизни известный советский и российский актер Андрей Шаронов. Ему было 72 года.
Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. В 1972 году он закончил знаменитый Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК). Сейчас он называется Российский государственный институт сценических искусств. После он долгое время служил в Театре драмы и комедии на Литейном. Также актер преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

На экране Андрей Шаронов дебютировал в 1981 году, сыграв  в знаменитой музыкальной комедии «Это было за Нарвской заставой». Его партнерами на съемочной площадке этого фильма были звезды советского кино Александр Демьяненко, Елена Соловей, Леонид Серебреников. Далее были роли в кинофильмах Эмма», «Меченые», «Русская симфония» режиссера Лопушанского, «Жить сначала» и многосерийный детектив «Такая работа».

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#фильм
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Для находящихся в зоне СВО бойцов организовали голосование на подмосковных выборах
10 сентября 2023, 17:36

Фото: Мособлизбирком

Власти Подмосковья организовали голосование на выборах для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова. В третий, заключительный день голосования она посетила подмосковный Центр общественного наблюдения за выборами.
«Очень важно было организовать процесс голосования в зоне СВО, хотя такого опыта у нас не было. Но всё получилось. Мы с 1 по 4 сентября работали с замполитами, отслеживали информацию. Московская область вовремя доставила бюллетени, организовала выборную кампанию, и теперь каждый боец может отразить свое мнение», – отметила Белехова.
Она назвала своевременными принятые поправки в закон, которые позволяют бойцам голосовать по военному билету.  
«Даже там, за лентой, они понимают, что обладают избирательным правом и фактически влияют на жизнь региона. Также были вопросы, как ребята будут голосовать во время отпуска, находясь в госпиталях. И мы видим, что все процессы сказала на сегодняшний день организованы», – подчеркнула Белехова. 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.
 
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#дэг
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#московская область
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#спецоперация
#военные
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Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево
10 сентября 2023, 16:42

Фото: Мособлизбирком

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, продюсер и телеведущая Яна Рудковская приняли участие в выборах в Московской области. Они приехали на избирательный участок в Назарьево.
«Мы с Евгением приезжаем каждые выборы на избирательный участок в Назарьево. Знаем о ДЭГе, но выбираем очное голосование. Мы показываем своим примером, что обязательно нужно голосовать, потому что развитие нашего региона очень важно. И мы видим все изменения и хотим, чтобы всё это оставалось. Три года назад мы открыли здесь большую академию «Ангелы Плющенко», – поделилась Рудковская
Плющенко добавил, что развитие массового и детского спорта – один из его личных приоритетов. 
«Это наш долг. Мы поддерживаем того, кто действительно радеет душой за родное Подмосковье, столько сил и энергии вкладывает в его будущее», – подчеркнул фигурист. 
После голосования звёздная пара устроила фотосессию с членами комиссии и избирателями.
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

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#мособлизбирком
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#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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Зампред избиркома ЛНР Сумская: явка на выборы в регионе составила 72,53%
10 сентября 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов

В Луганской Народной Республике завершилось голосование, ярка на выборы за три дня составила 72,53%. Об этом сообщила заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.
В настоящее время все избирательные участки закрыты, предстоит подсчёт голосов.

Ранее МИД Украины и НАТО осудили проведение выборов на новых территориях России, назвав их нелигитимными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой такое отношение украинских властей к проведению голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях говорит о безразличном отношении к мнению местного населения.

Кроме того, украинские власти произвели атаку на избирательный участок в Запорожской области. Они запустили беспилотник ночью, поэтому никто не пострадал. По мнению замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, это была попытка напугать население.

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#лнр
#украина
#голосование
#выборы
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Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%
10 сентября 2023, 16:23

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участки по выборам в Подмосковье к 15 часов превысила 50%. Дистанционно проголосовали 87%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Голосование в Московской области продолжается. Явка избирателей на выборах по состоянию на 15 часов составила 50,78%. На участках проголосовали 2 млн 849 тысяч 645 человек. Посредством ДЭГ в Подмосковье отдали голоса 386 тыс 953 человека, что составляет 87% от числа заявившихся», – отметил Берёзкин
 По его словам, голосование проходит штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано.
«За сегодняшний день в Мособлизбирком было подано 39 обращений. Это очень незначительное количество, но на каждое из них мы оперативно реагируем. Четыре – это жалобы, связанные с действием или бездействием участковых избиркомов. По каждому из них проведена большая работа, все вопросы сняты. Сообщалось, что на трёх участках будто бы происходили «вбросы» бюллетеней в урны. В двух случаях это были фейки, с этими людьми сейчас работают правоохранители». 29 обращений были связаны с актуализацией избирательных списков», – рассказал Берёзкин.  
Два человека, по его словам, попросили помощи в ДЭГ. Это было связано с тем, что на их мобильных устройствах работал VPN, что мешает работе портала госуслуг. 
 
Один избиратель из Фрязина не знал, на каком участке ему голосовать. Этот вопрос также был решён. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.

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#мособлизбирком
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