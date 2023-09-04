Завершается голосование на подмосковных экстерриториальных избирательных участках

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
На 30 экстерриториальных избирательных участках Подмосковья завершился третий день голосования, сообщили в Мособлизбиркоме. В воскресенье в 20 часов закрылись все участки, расположенные в Московской области, где проходит голосование на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Отдать голос может каждый желающий гражданин этих регионов, обладающий избирательным правом и находящийся на территории Московской области. На участках члены комиссий проверяют у избирателей документы, выдают бюллетени и отвечают на все вопросы. Помещения для голосования оснащены необходимым оборудованием», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.Уточняется, что особое внимание уделяется категории избирателей с дополнительными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Им обеспечен беспрепятственный доступ в помещения для голосования.
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Лора Луганская