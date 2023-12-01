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Завершилось перемирие между ХАМАС и Израилем

01 декабря 2023, 08:57
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Перемирие между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС завершилось в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Спустя полтора месяца боевых действий, конфликтующие стороны объявили о старте гуманитарной паузы. В рамках соглашения Израиль и ХАМАС договорились обменяться заложниками, также в сектор Газа отправили гуманитарную помощь, топливо и медикаменты.


Перемирие стартовало в прошлую пятницу 24 ноября и должно было завершиться четыре дня спустя, однако, стороны конфликта приняли решение о продлении режима прекращения огня сперва на два дня, а затем ещё на один день.

1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени) перемирие между ХАМАС и Израилем закончилось. ЦАХАЛ объявил о возобновлении боевых действий.

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#израиль
#армия
#соглашения
#сектор газа
#палестина
#хамас
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Захарова ответила Бербок на ее претензии в адрес Сергея Лаврова
01 декабря 2023, 09:03

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала недовольство в адрес своего российского коллеги Сергея Лаврова, заявив, что тот появляется в зале только тогда, когда выступает сам, а не для того, чтобы слушать других. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Бербок, что все выступления на Совете глав МИД транслируются онлайн.
Российский дипломат также обратила внимание немецкого министра на то, что делегации России отказали в участии в прошлогоднем заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Захарова выразила недоумение по поводу того, что год назад Бербок не волновало отсутствие Сергея Лаврова в зале из-за того, что председательствовавшее в ОБСЕ польское представительство вообще не направило приглашения России.

«Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — отметила представитель МИД России.

Сергей Лавров ночью 30 ноября прибыл в  Северную Македонию, где проходит встреча глав МИД ОБСЕ. При этом делегации Польши, Украины и прибалтийских стран отказались от участия в мероприятии из-за присутствия российского министра.

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#захарова
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Politico: Байден использует Трасс как «секретное оружие» в вопросе помощи Киеву
01 декабря 2023, 08:26

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Приезд в США экс-премьера Великобритании Лиз Трасс может помочь Джо Байдену убедить скептически настроенных республиканцев поддержать Украину. Она может стать «секретное оружием» американского президента в решении этого вопроса.
Такое мнение высказали обозреватели издания Politico Элени Куреа и Эстер Уеббер. Трасс прибыла в Вашингтон в качестве представителя Консервативных друзей Украины (CFU) и может попробовать убедить противников финансовой поддержки Киева изменить своё решение.

Авторы публикации пишут, что бывший британский премьер поможет перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли». Также отмечается, что высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика.

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#мнение
#сша
#украина
#поддержка
#киев
#джозеф байден
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В армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС
01 декабря 2023, 08:14

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, перемирие между Израилем и ХАМАС должно было завершиться 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени). О старте режима прекращения огня было объявлено в прошлую пятницу 24 ноября. Перемирие должно было продлиться четыре дня.

Позже в МИД Катара сообщили, что гуманитарная пауза между конфликтующими сторонами будет продлена до 30 ноября, а затем до 1 октября. 

В рамках перемирия Израиль и ХАМАС обменялись заключёнными и пленными, в сектор Газа поступила гуманитарная помощь и топливо.

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#израиль
#гуманитарная сектор газа
#палестина
#хамас
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FP: Изъятие Западом российских активов усложнит борьбу с терроризмом
01 декабря 2023, 07:58

Фото: istockphoto/ipopba

Если российские замороженные российские активы будут использоваться в качестве рычага давления, это приведет к возникновению альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, что снизит возможности западных спецслужб.
Об этом в своей статье для издания The Foreign Policy заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис. Специалист предупредила, что финансовая фрагментация сделает работу западных спецслужб по борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия еще более сложной. Также, по ее словам, функционирование альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США делают санкции менее эффективными.

Также Демараис указала, что действия Вашингтона и союзников по отношению к замороженным активам России приводит к обвинениям в двойных стандартах. Конфискация российских средств позволит считать, что Запад готов нарушать те самые правила, на исполнении которых так любит настаивать.

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#сша
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#россия
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«Столкнутся с выбором»: В США признали, что им придётся пойти на соглашение с РФ
MR: США придётся подписывать соглашение с Россией из-за её успехов
01 декабря 2023, 07:38

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединённым Штатам придётся пойти на подписание мира с Россией, если ситуация на полях спецоперации вдруг не изменится в пользу Киева, об этом пишет директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в своей статье для Russia Matters.
«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков», - прокомментировал ситуацию Ливен.

По его словам, уже в начале 2024 года американские элиты начнут осознавать, что единственным спасением станет подписание мира с Россией. При этом, эксперт отметил, что перемены в общественном настроении уже можно заметить, посмотрев на огромное количество западных статей, в которых говорится о полном провале контрнаступления ВСУ.

Он также отметил, что в США фокус начал смещаться с желания борьбы с Россией, на более масштабную борьбу с Китаем.

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#сша
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#джо россия
#мир
#китай
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«Секретное оружие»: Стало известно, как Байден решил спасти Украину
Politico: Лиза Трасс может стать секретным оружием Байдена для Украины
01 декабря 2023, 07:05

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может стать секретным оружием главы США Джозефа Байдена, которое он применит против республиканцев, чтобы получить помощь для Украины, об этом пишут Элени Куреа и Эстер Уэббер в своей статье для Politico.
«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс», - прокомментировали ситуацию в издании.

На нынешней неделе Трасс прибыла в столицу Соединенных Штатов. По мнению журналистов, она поможет Байдену переубедить несогласных с его позицией членов Конгресса в необходимости продолжения помощи Соединённым Штатам. В Politico также отметили, что на помощь Трасс в разрешении разногласий в американской власти надеются не только в США, но и в союзнической Европе. 

Ранее в Bloomberg выяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон об усилении призыва.

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#конгресс сша
#великобритания
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«Как обиженка на бывшего реагирует»: Депутат Рады набросилась на Залужного
Депутат Рады Безуглая набросилась на Залужного из-за реакции на фото с Зеленским
01 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/Daria Korolova

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВС Украины Валерий Залужный на фоне конфликта с офисом президента Зеленского проявляет в Сети излишнюю активность. Об этом она написала на своей странице в Facebook.*
«Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как «обиженка» на бывшего реагирует», - говорится в публикации.

Таким образом Безуглая оценила реакцию Залужного на пост украинского волонтера Юрия Касьянова о военном совете с участием Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, на котором сам главком отсутствовал.

«Найдите на картинке Залужного», — прокомментировал свой пост волонтёр. Залужный в свою очередь оставил под постом Касьянова удивленный эмодзи.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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В 2024 году «Госуслуги» заменят российский паспорт
«Известия»: В 2024 году «Госуслуги» протестируют в качестве альтернативы паспорту
01 декабря 2023, 03:08

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Дмитрий Дубынин заявил, что 2024 году будут запущены проекты по использованию россиянами сервиса «Госуслуги» в качестве замены паспорта. Об этом пишут «Известия».
«Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году. Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта», — цитирует издание слова Дубынина.

В рамках пробного проекта, «Госуслуги» заменят паспорт в МФЦ, банках, при покупке авиабилетов, приобретения ряда категорий товаров и в других ситуациях, требующих удостоверения личности.

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Al Jazeera: Израиль освободил седьмую группу заложников из 30 человек
01 декабря 2023, 03:01

Фото: iStock/Diy13

Израиль в рамках седьмого обмена пленными в ходе перемирия в Газе освободил ещё 30 палестинских заложников. Об этом сообщает Al-Jazeera.
Отмечается, что в Газе в течение дня были освобождены восемь израильских пленных.

«30 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в результате седьмого соглашения о перемирии в Газе после того, как в течение дня в секторе Газа были освобождены восемь израильских пленников», — говорится в публикации.

По данным Al-Jazeera, среди освобождённых заложников восемь детей и 22 женщины.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#соглашения
#женщины
#заложники
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