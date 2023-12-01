Завершилось перемирие между ХАМАС и Израилем

Фото: iStock/Racide
Перемирие между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС завершилось в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Спустя полтора месяца боевых действий, конфликтующие стороны объявили о старте гуманитарной паузы. В рамках соглашения Израиль и ХАМАС договорились обменяться заложниками, также в сектор Газа отправили гуманитарную помощь, топливо и медикаменты.
Перемирие стартовало в прошлую пятницу 24 ноября и должно было завершиться четыре дня спустя, однако, стороны конфликта приняли решение о продлении режима прекращения огня сперва на два дня, а затем ещё на один день.
1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени) перемирие между ХАМАС и Израилем закончилось. ЦАХАЛ объявил о возобновлении боевых действий.
Читайте также:
В армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС
WSJ: США и Израиль обсуждают изгнание бойцов ХАМАС из Газы после конфликта
В ХАМАС сообщили об освобождении двух российских заложников
Спустя полтора месяца боевых действий, конфликтующие стороны объявили о старте гуманитарной паузы. В рамках соглашения Израиль и ХАМАС договорились обменяться заложниками, также в сектор Газа отправили гуманитарную помощь, топливо и медикаменты.
1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени) перемирие между ХАМАС и Израилем закончилось. ЦАХАЛ объявил о возобновлении боевых действий.
Читайте также:
В армии обороны Израиля заявили о возобновлении боевых действий против ХАМАС
WSJ: США и Израиль обсуждают изгнание бойцов ХАМАС из Газы после конфликта
В ХАМАС сообщили об освобождении двух российских заложников
Евгения Парфентьева