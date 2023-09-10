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Zeit: Итоговая декларация G20 разрушила план Шольца о «пощечине» России

10 сентября 2023, 08:02
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели не содержало резких формулировок в отношении России и какого-либо ее осуждения. В отличие от саммита на Бали год назад, который осудил действия РФ и тогда ходили разговоры о «звучной пощечине» России, в этом году планы Шольца продолжить антироссийское давление не осуществились.

Как пишет издание Zeit, прошлогоднюю декларацию Запад интерпретировал как полную изоляцию России. Тогда и появились слова о «звучной пощечине». Канцлер Германии Олаф Шольц, как и его западные союзники, надеялся, что антироссийская позиция «двадцатки» будет только укрепляться. Однако ничего подобного не произошло.

По сообщениям прессы, согласование формулировок текста итоговой декларации, особенно в части, касающейся военных действий на Украине, заняло 150 часов. Шерпа России при G20 Светлана Лукаш сообщила, что половина стран отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Шольцу приходится признать очевидное: в итоговой декларации саммита нет осуждения России. И ни о каких «пощечинах» говорить не приходится.

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#запад
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#украина
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#g20
#декларация
#россия
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На выборах в Московской области стартовал третий день голосования
10 сентября 2023, 08:00

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

В Подмосковье стартовал третий день выборов. В 8 утра открылись более 3983 избирательных участка, сообщили в Мособлизбиркоме. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования.
«В регионе по состоянию на 20 часов 9 сентября явка на участках составила 43,33%. Проголосовал 2 420 501 избиратель. В дистанционном электронном голосовании принял участие 358 683 человека», – рассказали в комиссии. 

В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.  

На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии  «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.  

В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.

935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
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#подмосковье
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#горячая линия
#безопасность
#единая жители
#явка
#ДЭГ
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Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли огневое поражение по штурмовикам «Азова»*
10 сентября 2023, 06:29

Фото: РИА Новости/Константин_Михальчевский

Авиация и артиллерия группы «Центр» Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение штурмовым группам украинской бригады спецназначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.




Также российские военные отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ на краснолиманском направлении, а бомбардировочная авиация «Центра» нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам противника в районах Червоной Дибровы и Серебрянки.  В результате атаки ВСУ потеряли до 50 солдат, боевую бронированную машину, пикап и беспилотник.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.

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На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск

На Краснолиманском направлении ВС РФ накрыли огнем боевиков «Азова»*

* Запрещённая в России террористическая организация

#всу
#сво
#вс рф
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РИА Новости: Польская оппозиция угрожает трибуналом президенту и премьеру
10 сентября 2023, 05:01

Фото: iStock/Velishchuk

Оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» заявила, что в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах отдать под трибунал президента страны Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом пишут РИА Новости.
Кроме того, согласно одному из пунктов её предвыборной программы, который носит название «Привлечение ответственности правительства PiS» (правящей партии страны «Право и справедливость») перед судом предстанут не только президент и премьер, но и глава Нацбанка Адам Глапиньский, министр культуры Петр Глиньский,  а также другие высокопоставленные чиновники.

По словам оппозиционеров, они направят в прокуратуру Польши требование о привлечении к уголовной ответственности представителей госструктур, пойманных на коррупции и других экономических преступлениях.

Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. По данным прошедших соцопросов, «Гражданская платформа» отстает по рейтингу от «Права и справедливости» примерно на десять процентов.

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Полковник Дуглас Макгрегор: Россия не собирается захватывать Европу
10 сентября 2023, 03:53

Фото: iStock/ffikretow

Планы России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США в ходе Вьетнамской войны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор
«Президент США Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — отметил полковник в эфире своего YouTube-канала, вспомнив свою учебу в военной академии в Вест-Пойнте.

Макгрегор заявил, что теперь власти Соединённых Штатов приводят те же самые аргументы, когда говорят, что единственный способ помешать России захватить всю Европу — это остановить её специальную военную операцию на Украине.

«Американцы должны наконец проснуться и осознать, что им лгут», — подытожил Макгрегор.

Ранее полковник сообщил, что судьба Украины уже предрешена, а Россия выбрала выжидательную тактику в надежде на крах экономики Евросоюза. По его мнению, перед европейцами сейчас стоит проблема как рецессии в экономике, так и приближения зимы, поскольку вопрос нефти и газа остается достаточно серьезным.

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#россия
#европа
#сша
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Министр обороны Украины Умеров сообщил о появлении должности военного омбудсмена
10 сентября 2023, 02:48

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о введении должности военного омбудсмена, который будет заниматься военными потребностями народа и Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к солдатам ВСУ. О своем поручении Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.

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#украина
#оборона
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Sky News: Борис Джонсон стал почетным доктором университета во Львове
09 сентября 2023, 23:56

Фото: Пресс-служба премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину, сообщил в субботу телеканал Sky News.
Как поясняет телеканал, звание Doctor Honoris Causa университет присуждает «на основании заслуг соискателя», даже если его деятельность вообще никак не относилась к учебному заведению



Sky News также показал кадры с церемонии награждения, на которых Борис Джонсон был в чёрном плаще и шляпе.

В пятницу, 8 сентября, британский экс-премьер прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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#университет
#киев
#львов
#великобритания
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Ватикан опроверг сообщения о российском финансировании
Ватиканский банк: заявления Подоляка не соответствуют действительности
09 сентября 2023, 21:33

Фото: iStock/fabiomax

Ватиканский банк, именуемый Институтом религиозных дел (lor), заявил, что не финансируется Россией. Об этом сообщает служба печати Святого престола.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал» заявил, что папа Римский Франциск имеет пророссийскую позицию, поэтому Ватикан не должен участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, он высказал мнение о том, что Россия инвестирует средства в банк Ватикана.

Ватиканский банк, в свою очередь, опроверг эту информацию, заявив, что в его фонде нет российских денег, а также не совершаются инвестиции в рублях.

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#россия
#банк
#инвестиции
#папа римский
#украина
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Румыния вновь подозревает Россию в совершении атак БПЛА
Президент Румынии Йоханнис сообщил Столтенбергу о новых обломках БПЛА
09 сентября 2023, 21:15

Фото: iStock/aapsky

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о новых обломках беспилотника, найденных на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.
Ранее, в среду, 6 сентября, министр обороны Румынии Анджел Тылвару заявил, что были обнаружены обломки некоего объекта, по всей видимости, беспилотника. Он подчеркнул, что они не представляют опасности. После этого инцидента генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не владеет информацией о «преднамеренной атаке России». 

В субботу, 9 сентября, минобороны Румынии вновь заявило о найденных обломках. Уточняется, что они похожи на российские беспилотники, а также являются новой находкой, а не частью ранее найденных обломков. 

Президент Румынии назвал это нарушением суверенного воздушного пространства государства российской стороной. А Столтенберг, в свою очередь, выразил полную солидарность с Румынией.

Ранее также сообщалось, что НАТО выделила государству истребители F-16 для защиты своего воздушного пространства от возможного вторжения российских пилотируемых и беспилотных летательных объектов. 

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#нато
#бпла
#президент
#минобороны
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Зампред Общественной палаты МО Юденич рассказала о нарушениях на избирательных участках
Юденич: на избирательных участках в МО 9 сентября не обнаружено нарушений
09 сентября 2023, 20:30

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

За сегодняшний день в правоохранительные органы не поступило ни одного заявления о нарушениях на избирательных участках Подмосковья. Об этом заявила зампред Общественной палаты Московской области, зампред Совета по правам человека при губернаторе региона Марина Юденич.
При этом, она отметила, что были зафиксированы два случая. Первый произошёл на избирательном участке в Долгопрудном. Утром, 9 сентября, наблюдатель пришёл на место проведения выборов и якобы обнаружил нарушения в печати на урне. Вместо того, чтобы подать заявление в полицию, он опубликовал пост в соцсети. Приехавшие на место члены мониторинговой группы не обнаружили никаких нарушений.

Вторая ситуация произошла в Мытищах, где якобы проголосовали два человека с московской пропиской, то есть, не имеющие права участвовать в подмосковных выборах. Также прибывшая на место мониторинговая группа опровергла эту информацию. 

В итоге, по словам Юденич, заявлений в полицию за сегодняшний день не поступало, а все зафиксированные случаи нарушений оказались опровергнуты.

Кроме того, Юденич обратилась к избирателям. Она подчеркнула, что необходимо сразу подавать заявление в полицию, а не размещать посты в соцсетях или иным образом информировать граждан о том, что на участке произошло нарушение. Она отметила, что это касается как нарушений прав в отношении конкретного избирателя, так и нарушение закона уже самими избирателями.

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#избирком
#подмосковье
#нарушения
#выборы
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