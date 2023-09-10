Zeit: Итоговая декларация G20 разрушила план Шольца о «пощечине» России

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Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели не содержало резких формулировок в отношении России и какого-либо ее осуждения. В отличие от саммита на Бали год назад, который осудил действия РФ и тогда ходили разговоры о «звучной пощечине» России, в этом году планы Шольца продолжить антироссийское давление не осуществились.
По сообщениям прессы, согласование формулировок текста итоговой декларации, особенно в части, касающейся военных действий на Украине, заняло 150 часов. Шерпа России при G20 Светлана Лукаш сообщила, что половина стран отказалась трактовать события на Украине в интересах Запада. Шольцу приходится признать очевидное: в итоговой декларации саммита нет осуждения России. И ни о каких «пощечинах» говорить не приходится.
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Александр Бойцов