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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о появлении нового витка кадровых чисток в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что таким заявлением киевский режим пытается произвести впечатление на своих западных союзников. Зеленский не назвал конкретных имен, кого ожидает увольнение.
Сообщается, что недавно президент Украины выразил недовольство по поводу коррупции, которая была выявлена в ходе проверки украинских военкоматов.
Напомним, ранее обозреватель издания The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что Украина рискует лишиться ключевых союзников, таких как Великобритания и Польша, из-за странных политических и военных ходов президента Зеленского.
В своей публикации он отметил, что на фоне провала украинского контрнаступления Зеленский позволил себе истеричные выпады в сторону союзников, помощь которых показалась ему недостаточной.
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Сообщается, что недавно президент Украины выразил недовольство по поводу коррупции, которая была выявлена в ходе проверки украинских военкоматов.
В своей публикации он отметил, что на фоне провала украинского контрнаступления Зеленский позволил себе истеричные выпады в сторону союзников, помощь которых показалась ему недостаточной.
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Екатерина Коршунова