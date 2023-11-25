Зеленский заявил, что Запад якобы поставит Киеву военные корабли для зернового коридора

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На Украине заявили, что получат от Запада корабли для конвоирования торговых судов по «новому зерновому коридору». Об этом сообщает издание «Украинская правда».
При этом западные страны не говорили о планах по передаче военных кораблей Украине.
В материале издания указывается, что Украина подписала договоры с западными партнёрами о получении военных кораблей для защиты торговых судов в «новом зерновом коридоре» в Чёрном море.
Уточняется, что анонсировал данные договоры о сотрудничестве президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая состоялась в субботу, 25 ноября. Глава государства добавил, что получение военных судов является «вопросом ближайшего будущего».
Также в ходе пресс-конференции Зеленский заявил о намерениях укрепить системы ПВО в Одесской области, которые ранее использовались в рамках зерновой сделки.
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В материале издания указывается, что Украина подписала договоры с западными партнёрами о получении военных кораблей для защиты торговых судов в «новом зерновом коридоре» в Чёрном море.
Также в ходе пресс-конференции Зеленский заявил о намерениях укрепить системы ПВО в Одесской области, которые ранее использовались в рамках зерновой сделки.
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Анастасия Чинкова