Зеленский бесится из-за нежелания украинцев умирать за него

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Президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен работой военкомов на Украине из-за отсутствия должного количества призывников, сообщает Le Figaro.
«Зеленский подверг проверке более чем 200 призывных пунктов. Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт. Любую коррупцию в данной сфере Зеленский сразу квалифицирует как «измену родине», - прокомментировали ситуацию в издании.
Отмечается, что с начала конфликта на Украине было арестовано 13 600 человек, которые пытались покинуть страну, чтобы не идти воевать. Тем не менее, сейчас военнообязанные мужчины продолжают искать выходы из положения. К примеру, зачастую в военкоматах предлагают взятки в размере нескольких тысяч долларов.
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Евгения Парфентьева